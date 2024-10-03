«Дождались!» Валерий Кечинов — о дебютном мяче Виллиана Жозе за «Спартак»
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил дебютный гол 32-летнего бразильского нападающего «Спартака» Виллиана Жозе в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо».
Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2' 1:1 Барко – 10' 2:1 Маухуб – 20' 2:2 Мартинс – 83' 2:3 Жозе – 90'
«В случае с забитым голом Виллиана Жозе за «Спартак» можно сказать: «Дождались!» Для меня было большое удивление, что он подошёл исполнять штрафной удар. Потому что он нападающий таранного плана. Но он много забивал за «Бетис», это о многом говорит. Но я не ещё не раскрыл его положительные моменты, за счёт чего он может приносить пользу. Но в моменте с голом он уверенно подошёл, все сразу отошли и он великолепно положил», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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