Лучшие голы 12-го тура Первой лиги. Видео
Поделиться
«Чемпионат» предлагает вам выбрать лучший гол 12-го тура Мелбет Первой лиги. Среди кандидатов: Даниил Гурченко («Черноморец»), Максим Максимов («Торпедо»), Мартин Крамарич («Сочи»), Давид Шавлохов («Тюмень»), Максим Шоркин («Нефтехимик»), Александр Ломакин («Енисей») и Артём Симонян («СКА-Хабаровск»).
Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет тульский «Арсенал». Команда набрала 24 очка за 12 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 22 очка. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал» (21). В зоне вылета находятся «Алания» (11), «Уфа» (10) и «Тюмень» (5).
Комментарии
- 3 октября 2024
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
17:05
-
16:54
-
16:54
-
16:49
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:25
-
16:18
-
16:12
-
16:05
-
15:54
-
15:45
-
15:45
-
15:39
-
15:38
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
15:07
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:52
-
14:30
-
14:25
-
14:20