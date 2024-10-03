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Лучшие голы 12-го тура Первой лиги. Видео

Лучшие голы 12-го тура Первой лиги. Видео
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«Чемпионат» предлагает вам выбрать лучший гол 12-го тура Мелбет Первой лиги. Среди кандидатов: Даниил Гурченко («Черноморец»), Максим Максимов («Торпедо»), Мартин Крамарич («Сочи»), Давид Шавлохов («Тюмень»), Максим Шоркин («Нефтехимик»), Александр Ломакин («Енисей») и Артём Симонян («СКА-Хабаровск»).

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет тульский «Арсенал». Команда набрала 24 очка за 12 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 22 очка. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал» (21). В зоне вылета находятся «Алания» (11), «Уфа» (10) и «Тюмень» (5).

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