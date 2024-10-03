Валерий Непомнящий: Соболеву ещё долго придётся бороться за уважение фанатов «Зенита»
Поделиться
Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Ранее российский форвард выступал за «Спартак». Накануне Соболев забил дебютный гол за «Зенит» в матче Фонбет Кубка России с «Акроном».
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'
«Не думаю, что дебютный мяч за «Зенит» раскрепостит Соболева. Болельщики клуба ещё долго будут ему всё помнить. Забил-то он обычный мяч, а если бы забил победный, то было бы другое дело. Соболеву ещё долго придётся бороться, чтобы его уважали. Слово «любили» не подойдёт в Питере», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
- 3 октября 2024
-
17:31
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
17:05
-
16:54
-
16:54
-
16:49
-
16:45
-
16:41
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:25
-
16:18
-
16:12
-
16:05
-
15:54
-
15:45
-
15:45
-
15:39
-
15:38
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
15:07
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:52
-
14:30
-
14:25
-
14:20