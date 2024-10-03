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Валерий Непомнящий: Соболеву ещё долго придётся бороться за уважение фанатов «Зенита»

Валерий Непомнящий: Соболеву ещё долго придётся бороться за уважение фанатов «Зенита»
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Ранее российский форвард выступал за «Спартак». Накануне Соболев забил дебютный гол за «Зенит» в матче Фонбет Кубка России с «Акроном».

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

«Не думаю, что дебютный мяч за «Зенит» раскрепостит Соболева. Болельщики клуба ещё долго будут ему всё помнить. Забил-то он обычный мяч, а если бы забил победный, то было бы другое дело. Соболеву ещё долго придётся бороться, чтобы его уважали. Слово «любили» не подойдёт в Питере», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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