Валерий Непомнящий: Соболеву ещё долго придётся бороться за уважение фанатов «Зенита»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Ранее российский форвард выступал за «Спартак». Накануне Соболев забил дебютный гол за «Зенит» в матче Фонбет Кубка России с «Акроном».

«Не думаю, что дебютный мяч за «Зенит» раскрепостит Соболева. Болельщики клуба ещё долго будут ему всё помнить. Забил-то он обычный мяч, а если бы забил победный, то было бы другое дело. Соболеву ещё долго придётся бороться, чтобы его уважали. Слово «любили» не подойдёт в Питере», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.