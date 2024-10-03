Агент Кастанья: Маркиньос — один из лучших, он очень хочет забить за «Спартак»

Футбольный агент Стефано Кастанья, представляющий интересы вингера «Спартака» Маркиньоса, высказался о выступлении футболиста за красно-белых.

«Как оцениваю игру Маркиньоса за «Спартак»? Он один из лучших. «Спартак» — прекрасный клуб, Маркиньос очень хочет забить гол за красно-белых», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, о переходе Маркиньоса «Спартак» объявил в начале августа. Контракт с бразильским футболистом рассчитан на три года. Ранее футболиста выступал за «Ференцварош». В 11 матчах за красно-белых в сезоне-2024/2025 бразильский вингер отдал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркиньоса в € 4 млн.