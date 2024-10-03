Пьянич: я пришёл в сильный клуб, ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» и всем в РПЛ

Новый полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич оценил уровень армейского клуба. Он заявил, что ЦСКА сможет составить конкуренцию «Зениту» и любому другому клубу РПЛ. Напомним, босниец присоединился к армейцам на правах свободного агента. Ранее он выступал в чемпионате ОАЭ, а до этого защищал цвета «Барселоны», «Ювентуса» и других европейских клубов.

«ЦСКА — большой клуб с опытом выступлений в Европе. Я пришёл в сильный клуб, о котором в Европе знают. Постараюсь адаптироваться как можно скорее.

Уровень ЦСКА очень высок. Уверен, что нас ждёт прекрасный сезон. «Зенит», как мы знаем, большой клуб, они много инвестируют, есть разница с другими командами, но у меня нет сомнений, что ЦСКА составит конкуренцию любому клубу в РПЛ, будь то «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» или «Динамо», — сказал Пьянич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в 2022 году Пьянич отказывался играть в составе сборной Боснии и Герцеговины товарищеский матч с Россией из-за политической ситуации в мире.