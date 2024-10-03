Пьянич заявил, что постарается передать игрокам ЦСКА опыт игры за крупные клубы

Новичок ПФК ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своём переходе в российский клуб. Он признался, то интересовался уровнем армейцев у главного тренера команды Марко Николича (в прошлом сезоне они оба были в чемпионате ОАЭ). Также Пьянич заявил, что хочет передать опыт игры в больших клубах своим новым товарищам по команде.

«Николич в прошлом сезоне тоже был в ОАЭ, в той же лиге, что и я. Перед моим переходом в ЦСКА я у него интересовался этой командой. Постараюсь поделиться с моими одноклубниками моим опытом выступлений за крупные клубы. Буду подсказывать молодым советами и помогать им», — сказал Пьянич в эфире телеканала «Матч ТВ».