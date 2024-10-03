Миралем Пьянич прокомментировал свой дебют за ЦСКА

Новичок ПФК ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал свой дебют за армейскую команду. Накануне он вышел на поле в матче Кубка России с «Пари НН». Встреча завершилась победой ЦСКА — 2:0. Пьянич вышел на замену в концовке игры и не успел поучаствовать в результативных атаках.

«Хочу сказать, что рад победе в матче Кубка. Это была моя первая игра за команду. Доволен, что всё получилось. Сейчас я адаптируюсь в клубе, изучаю партнёров. Чувствую себя хорошо физически. Рад быть здесь. В чемпионате России много молодых и физически подготовленных игроков. Жду, что турнир будет непростым. Это очень сложная лига. Я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным клубу и команде», — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».