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Миралем Пьянич прокомментировал свой дебют за ЦСКА

Миралем Пьянич прокомментировал свой дебют за ЦСКА
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Новичок ПФК ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал свой дебют за армейскую команду. Накануне он вышел на поле в матче Кубка России с «Пари НН». Встреча завершилась победой ЦСКА — 2:0. Пьянич вышел на замену в концовке игры и не успел поучаствовать в результативных атаках.

«Хочу сказать, что рад победе в матче Кубка. Это была моя первая игра за команду. Доволен, что всё получилось. Сейчас я адаптируюсь в клубе, изучаю партнёров. Чувствую себя хорошо физически. Рад быть здесь. В чемпионате России много молодых и физически подготовленных игроков. Жду, что турнир будет непростым. Это очень сложная лига. Я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным клубу и команде», — сказал Пьянич в эфире «Матч ТВ».

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