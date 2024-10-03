Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Тарханов: Владимир Федотов — наилучший вариант для «Оренбурга»

Александр Тарханов: Владимир Федотов — наилучший вариант для «Оренбурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Александр Тарханов назвал идеального наставника для «Оренбурга». Ранее сегодня клуб уволил Давида Деограсию с поста главного тренера.

«Увольнение Деограсии назревало, потому что «Оренбург» находится в опасной зоне и улучшений нет. Почему после Лички ни у кого не получается в «Оренбурге»? Личка умеет работать, хотя у него не было суперфутболистов. Качественная игра и прогресс игроков зависит от класса тренера.

Мне кажется, что Владимир Федотов — наилучший вариант для «Оренбурга», если, конечно, захочет. При нём была хорошая команда. Слишкович — это пока неизвестный тренер, он немножко поработал в «Спартаке». Поэтому нельзя сказать, что он придёт и вытащит «Оренбург». Федотов сможет, тем более это российский тренер, который всё знает в Оренбурге», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Юран: готов вести переговоры с «Оренбургом», если поступит предложение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android