Александр Тарханов: Владимир Федотов — наилучший вариант для «Оренбурга»

Известный отечественный тренер Александр Тарханов назвал идеального наставника для «Оренбурга». Ранее сегодня клуб уволил Давида Деограсию с поста главного тренера.

«Увольнение Деограсии назревало, потому что «Оренбург» находится в опасной зоне и улучшений нет. Почему после Лички ни у кого не получается в «Оренбурге»? Личка умеет работать, хотя у него не было суперфутболистов. Качественная игра и прогресс игроков зависит от класса тренера.

Мне кажется, что Владимир Федотов — наилучший вариант для «Оренбурга», если, конечно, захочет. При нём была хорошая команда. Слишкович — это пока неизвестный тренер, он немножко поработал в «Спартаке». Поэтому нельзя сказать, что он придёт и вытащит «Оренбург». Федотов сможет, тем более это российский тренер, который всё знает в Оренбурге», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.