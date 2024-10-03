Агент Тюкавина — о критике: если плюют в спину, значит, делаешь всё правильно

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как форвард бело-голубых относится к критике в свой адрес.

«Отношение Кости к критике? Если плюют в спину, значит, ты делаешь всё правильно. Он устойчив к таким вещам, это никак не задевает его. Я всегда ему говорю: матч закончился, идём дальше. От любви до ненависти один шаг, как говорится», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник академии «Динамо». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл за «Динамо» 12 матчей с учётом всех соревнований. Форвард забил четыре гола и сделал две результативные передачи в этих встречах. Действующий контракт Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 16 млн.