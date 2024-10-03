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В «Реале» недовольны уровнем командной игры, несмотря на усиление состава — Relevo

В «Реале» недовольны уровнем командной игры, несмотря на усиление состава — Relevo
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В мадридском «Реале» считают, что, несмотря на усиление состава минувшим летом, уровень командной игры «сливочных» стал ниже. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в испанском гранде считают, что в прошедшем сезоне команда действовала более организованно. С приходом в клуб новых талантливых футболистов в лице нападающих Килиана Мбаппе и Эндрика и уходом из клуба полузащитника Тони Крооса пострадал уровень командной дисциплины на поле.

Кроме того, на текущий момент главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сомневается в выборе основной схемы для команды.

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