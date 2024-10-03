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Александр Точилин: в «Оренбурге» много легионеров, Владимиру Слишковичу с ними проще

Александр Точилин: в «Оренбурге» много легионеров, Владимиру Слишковичу с ними проще
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Экс главный тренер московского «Динамо» и «Сочи» Александр Точилин отреагировал на своё возможное приглашение на пост главного тренера «Оренбурга», а также рассказал, какие шансы занять эту должность у бывшего тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

– Вам было бы интересно возглавить «Оренбург»?
– Если руководство посчитает нужным с этим вопросом ко мне обратиться, я готов рассмотреть предложение.

– Клуб борется за выживание, это бы не смутило?
– У нас либо клубы борются за чемпионство, где также могут поменять тренера, если не выполняется задача, либо за сохранение прописки, где также могут поменять тренера, если руководство посчитает, что тренер не справляется с поставленной задачей. Это не смущает, в этом состоит тренерская философия.

– Говорят, что у Владимира Слишковича высокие шансы стать главным тренером. Что думаете о таком назначении?
– Здесь надо исходить из того, кого именно видят руководители кандидатом, который сможет возглавить команду в непростой момент. Возможно, они считают, что Слишкович именно такой тренер, который знаком со всей подноготной и знает, как сохранить прописку. Это всё-таки разные задачи, чем бороться за какие-то высокие места. Слишковичу могут отдать предпочтение за счёт того, что у них большая группа иностранцев. Наверное, в «Оренбурге» считают, что иностранному тренеру с ними намного проще найти общий язык, чем российскому, — приводит слова Точилина «Спорт день за днём».

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