Николай Наумов: недоработка РФС, что не нашли соперников сборной России в октябре

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, что для сборной России не был найден соперник на октябрьскую международную паузу.

«Это недоработка РФС, что не нашли соперников сборной России в октябре. Соперника всегда можно найти. Можно было сделать сборную Первой лиги, там много хороших ребят, или сборную легионеров РПЛ. Сейчас всё равно будет пауза и клубы отпустили бы их на определённых условиях. У нас много иностранцев, могли бы спокойно собрать три команды, но точно одну очень сильную.

То есть РФС нужно было поработать в этом плане. Если мы находим соперника уровня Вьетнама, то у нас можно найти соперника посильнее. Я не знаю всех тонкостей, возможно, что РФС пообещал кто-то сыграть, но потом отказался», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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