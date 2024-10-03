Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Панченко отреагировал на падение интереса к футболу в России

Кирилл Панченко отреагировал на падение интереса к футболу в России
Комментарии

Нападающий подмосковных «Химок» Кирилл Панченко отреагировал на информацию о падении интереса к российскому футболу.

«Не буду спорить с опросом ВЦИОМ. У людей есть своё мнение, тем более цифры его показывают. Не знаю, с чем связано падение интереса к футболу в России. Мы стараемся и делаем свою работу», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 77% опрошенных россиян оказались равнодушны к футболу. Лишь 4% назвали себя болельщиками, а 18% — временными болельщиками.

Материалы по теме
Егор Титов высказался о причинах падения интереса к российскому футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android