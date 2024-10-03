Кирилл Панченко отреагировал на падение интереса к футболу в России

Нападающий подмосковных «Химок» Кирилл Панченко отреагировал на информацию о падении интереса к российскому футболу.

«Не буду спорить с опросом ВЦИОМ. У людей есть своё мнение, тем более цифры его показывают. Не знаю, с чем связано падение интереса к футболу в России. Мы стараемся и делаем свою работу», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 77% опрошенных россиян оказались равнодушны к футболу. Лишь 4% назвали себя болельщиками, а 18% — временными болельщиками.