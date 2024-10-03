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«Нужно меньше думать о деньгах». Тони Кроос раскритиковал новый формат клубного ЧМ

«Нужно меньше думать о деньгах». Тони Кроос раскритиковал новый формат клубного ЧМ
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос подверг критике обновлённый формат клубного чемпионата мира, который пройдёт летом 2025 года в США.

«Кое-кому необходимо очнуться, побольше подумать о футболистах и поменьше о деньгах. Проведение подобного турнира просто безответственно. Это будет плохой клубный чемпионат мира. В какой-то момент игроки сломаются», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

Напомним, количество участников при новом формате соревнования увеличится с 7 до 32 команд. В турнире сыграют клубы из Африки, Азии, Европы, Америки и Океании. Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт с 15 июня по 13 июля.

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