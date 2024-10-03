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Форвард Панченко: во встрече с «Локомотивом» не смог подбодрить игроков «Химок»

Форвард Панченко: во встрече с «Локомотивом» не смог подбодрить игроков «Химок»
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Нападающий «Химок» Кирилл Панченко высказался о своей роли в подмосковном клубе.

«Во встрече с «Локомотивом» не смог подбодрить игроков «Химок», развалились и проиграли матч за 10 минут. Но, как говорится, на ошибках учатся. В игре с «Ростовом» это удалось. Благодарен всем партнёрам по команде», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

Панченко выступает за красно-чёрных с 2023 года, до этого он выступал за тульский «Арсенал». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 150 тыс.

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