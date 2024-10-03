Защитник «Ювентуса» Бремер пропустит остаток сезона из-за серьёзной травмы — Романо

27-летний центральный защитник «Ювентуса» Бремер пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы передней крестообразной связки и мениска. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее на официальном сайте «старой синьоры» появилась информация, что в ближайшие дни Бремеру предстоит операция.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: