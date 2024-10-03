Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ювентуса» Бремер пропустит остаток сезона из-за серьёзной травмы — Романо

Защитник «Ювентуса» Бремер пропустит остаток сезона из-за серьёзной травмы — Романо
Комментарии

27-летний центральный защитник «Ювентуса» Бремер пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы передней крестообразной связки и мениска. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее на официальном сайте «старой синьоры» появилась информация, что в ближайшие дни Бремеру предстоит операция.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Главный тренер «Ювентуса» Мотта прокомментировал волевую победу в матче ЛЧ с «РБ Лейпциг»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android