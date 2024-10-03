Игрок «Химок» Мирзов прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о минувшем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.).

«Когда проигрывали «Ростову», нам уже нечего было терять. Побежали вперёд и отыгрались. Вышли в следующий раунд, всё хорошо. Рады этой победе», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После пяти туров группового этапа «Химки» набрали пять очков и занимают третье место в квартете В. «Ростов» заработал 10 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет группу «Локомотив» (15).

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