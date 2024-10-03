Игрок «Химок» Мирзов прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России
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Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов поделился мнением о минувшем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:2, 8:7 пен.).
Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 2
8 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Лангович – 44' 0:2 Мохеби – 75' 1:2 Руденко – 81' 2:2 Мелентиевич – 88'
«Когда проигрывали «Ростову», нам уже нечего было терять. Побежали вперёд и отыгрались. Вышли в следующий раунд, всё хорошо. Рады этой победе», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После пяти туров группового этапа «Химки» набрали пять очков и занимают третье место в квартете В. «Ростов» заработал 10 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет группу «Локомотив» (15).
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