Аршавин — о матче сборной России с Медиалигой: это несерьёзно. Лучше пусть поедут в Сибирь

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о матче национальной команды со сборной Медиалиги.

«Я против матча сборной России со сборной Медиалиги. Пусть лучше сборная сыграет со сборной какого-нибудь региона, поедут в Сибирь или во Владивосток.

Матч со сборной Медиалиги вызвал бы интерес? У кого? У ваших подписчиков? Это слишком несерьёзно. Это разве развитие футбола? Люди придут на стадион? Люди придут на сборную, если она сыграет и с «Лучом» Владивосток. Я точно не за», – заявил Аршавин.

Напомним, президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что в РФС отказались от проведения товарищеского матча национальной команды России со сборной Медиалиги.