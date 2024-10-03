Кечинов: не имею ничего против Слишковича в «Оренбурге», но нужно доверять россиянам

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Тренерская работа подразумевает, что, если нет результата, будет увольнение. Мне очень симпатичен «Оренбург» по игре, и команда даже с лидерами играет агрессивно, но не хватало положительного результата и набора очков. Не могу сказать, что в «Оренбурге» плохие футболисты, наоборот, очень интересные. Вспомним, кто уходил из команды в последнее время: Воробьёв, Вера и другие. Они все определяли игру «Оренбурга» и приносили положительный результат. На данный момент нынешние игроки не справляются, а за результат ответственен Деограсия.

Я всегда буду говорить, тем более в нынешнее время, что нужно доверять российским тренерам. Если «Оренбург» остановится на кандидатуре Слишковича, я ничего не могу сказать плохого о нём. То время, которое он провёл в «Спартаке», показалось очень продуктивным. Команда с этим тренером не провалилась, а в некоторых матчах была лучше, чем при Абаскале. Но я склоняюсь, чтобы больше доверяли россиянам», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.