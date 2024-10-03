ФИФА намерена создать новое трансферное окно под новый клубный чемпионат мира — Marca

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена ввести третье трансферное окно, которое будет открыто с 1 по 10 июня с целью простимулировать переходы игроков в преддверии клубного чемпионата мира — 2025, который начнётся 15 июня. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, клубам также будет разрешено на несколько дней пролонгировать трудовые соглашения с футболистами, заканчивающиеся до начала указанного турнира.

Новое трансферное окно будет функционировать для клубов, принимающих участие в соревновании, а также для команд, чьи футбольные федерации одобрят данную инициативу.

Напомним, количество участников при новом формате соревнования увеличится с 7 до 32 команд. В турнире сыграют клубы из Африки, Азии, Европы, Америки и Океании. Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт с 15 июня по 13 июля.

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