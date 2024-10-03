Арсений Логашов: как Карпин настраивал на матч против «Спартака»? Не уставал повторять

Экс-защитник «Ростова» Арсений Логашов рассказал, как главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин мотивировал игроков на матч 11-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 5 октября, начало в 19:00 мск.

— Сейчас складывается впечатление, что «Ростов» до сих пор не нащупал свою игру, а «Спартак», напротив, победил «Динамо» в Кубке (3:2). Команда на эмоциональном подъёме сейчас, ещё и игра в Москве. Я помню матчи, когда за «Ростов» играл, — мы в Москве побеждали. Но тогда у «Ростова» футбол был поинтереснее, чем сейчас. «Акрону» они проиграли, вели с «Химками» 2:0, сыграли 2:2 и проиграли по пенальти.

Не знаю точно, но есть ощущение, что «Ростов» в матче со «Спартаком» — явный аутсайдер, но хотелось бы, чтобы «Ростов» зацепился. Эта победа в Москве придала бы уверенности, подъёма — как в игровом, так и в эмоциональном плане. Карпин умеет настраивать, особенно на «Спартак» (смеётся). Как он раньше настраивал на «Спартак»? Он кричал нам известную кричалку, всегда. Не уставал повторять.

— Он это говорил каждый день?

— Нет, не каждый. Непосредственно перед игрой со «Спартаком», в недельном цикле — это была подготовка к играм. Он не уставал повторять разные мотивирующие вещи. Я уверен, Георгиевич настроит команду как надо, — приводит слова Логашова «РБ Спорт».