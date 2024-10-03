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Жерзино Ньямси: Батраков — будущая главная звезда России

Жерзино Ньямси: Батраков — будущая главная звезда России
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Защитник Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о 19-летнем атакующем полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Батраков — большой работяга, выполняет огромное количество работы. Он дорабатывает даже после окончания тренировки, поэтому меня не удивляет его успех. Алексей — это будущая главная звезда России, мы его поддерживаем всей командой.

Он — русский Ямаль? Нет, не надо их сравнивать. Он Алексей Батраков, а не Ямаль», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 996 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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