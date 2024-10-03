Сергей Семак — о воспитанниках «Зенита» в «Оренбурге»: мы следим за всеми нашими ребятами

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о воспитанниках сине-бело-голубых в составе «Оренбурга».

— В составе «Оренбурга» немало воспитанников «Зенита». С этой точки зрения матч будет представлять для вас дополнительный интерес?

— Я думаю, нет, потому что мы и так следим за всеми нашими ребятами, которые играют в других клубах, и в «Оренбурге» в том числе. Мы владеем полной информацией, просматриваем все матчи, где играют наши футболисты, поэтому посмотреть на фоне нашей команды, конечно, всегда интересно, но в целом у нас есть определённая картина. Мы понимаем сильные стороны «Оренбурга», готовимся. Надеемся, мы сможем провести хороший матч, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Встреча «Зенита» с «Оренбургом» начнётся 5 октября в 16:30 мск на домашнем стадионе сине-бело-голубых.