«Ты должен защищаться как Майкл Джордан». Энрике — Мбаппе перед игрой с «Барселоной» в ЛЧ

В Испании выпустили документальный фильм, повествующий о первом сезоне Луиса Энрике на посту главного тренера «ПСЖ».

В одном из эпизодов фильма показано, как Энрике эмоционально общается с бывшим нападающим французского гранда Килианом Мбаппе в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», в котором парижане одержали победу со счётом 4:1 и вышли в следующую стадию турнира.

«Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Но он отрабатывал в защите как сукин сын. Ты должен подавать пример как человек и как футболист.

Ты будешь играть против Кубарси, ты должен играть по нему и тер Штегену. Тебе необходимо всю игру прессинговать Кубарси, чтобы он не ходил в атаку, а тер Штегена — чтобы он не играл быстро. А затем ты должен возвращаться в защиту», — приводит слова Энрике Besoccer.

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