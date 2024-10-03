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«Ты должен защищаться как Майкл Джордан». Энрике — Мбаппе перед игрой с «Барселоной» в ЛЧ

«Ты должен защищаться как Майкл Джордан». Энрике — Мбаппе перед игрой с «Барселоной» в ЛЧ
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В Испании выпустили документальный фильм, повествующий о первом сезоне Луиса Энрике на посту главного тренера «ПСЖ».

В одном из эпизодов фильма показано, как Энрике эмоционально общается с бывшим нападающим французского гранда Килианом Мбаппе в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», в котором парижане одержали победу со счётом 4:1 и вышли в следующую стадию турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Витинья – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

«Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Но он отрабатывал в защите как сукин сын. Ты должен подавать пример как человек и как футболист.

Ты будешь играть против Кубарси, ты должен играть по нему и тер Штегену. Тебе необходимо всю игру прессинговать Кубарси, чтобы он не ходил в атаку, а тер Штегена — чтобы он не играл быстро. А затем ты должен возвращаться в защиту», — приводит слова Энрике Besoccer.

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