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Борис Игнатьев оценил возможность проведения матча сборных России и легионеров РПЛ

Борис Игнатьев оценил возможность проведения матча сборных России и легионеров РПЛ
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Отечественный тренер Борис Игнатьев поделился мнением относительно возможности проведения товарищеского матча между сборными России и командой легионеров РПЛ.

«Если нет соперника у сборной России, собирать команду нет смысла. Играть между собой, наверное, можно только для того, чтобы понять количество игроков, которые попадут под взор Карпина. Например, сыграть первым составом против второго и с молодёжной сборной. Когда я работал в сборной России, мы такую акцию проводили. Например, Бахва Тедеев после этого попал в первую сборную.

Сыграть матч со сборной легионеров РПЛ — как вариант, чтобы посмотреть на россиян на фоне лучших в нашем чемпионате: Вендела, Клаудиньо. Это поможет понять, хуже или лучше наши футболисты. Наверное, у болельщиков будет заинтересованность», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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