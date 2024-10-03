Мората заявил о необходимости сменить жильё в Италии из-за слов мэра

Нападающий «Милана» Альваро Мората отреагировал на слова мэра города Корбетты, находящегося рядом с Миланом, ранее заявившего, что испанский футболист поселится именно в этом месте.

«Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили право на мою частную жизнь. К счастью, я не владею никаким ценным имуществом. Единственное сокровище — это мои дети, чья безопасность была нарушена.

Я думал, что муниципалитет Корбетты сможет гарантировать мне некоторую конфиденциальность, но вместо этого я вынужден немедленно сменить дом из-за неспособности властей пользоваться социальными сетями и защищать своих граждан», – написал Мората в своём аккаунте в социальной сети.

Мората перешёл в «Милан» из мадридского «Атлетико» минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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