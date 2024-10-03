Бывший вице-президент РФС Тукманов: если эта игра нужна Карпину, то он найдёт соперников

Бывший вице-президент РФС Вячеслав Тукманов прокомментировал информацию о том, что у сборной России на данный момент нет соперника для товарищеского матча в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды.

«Это решение принимает главный тренер и РФС. Если эта игра нужна Карпину, то он найдёт соперников. Тренеры в таких случаях играют двухстороннюю игру, могут с молодёжкой сыграть. Если команда сидит на сборе, то товарищеский матч провести можно.

Не могу сказать, целесообразно садиться на сборы или нет, потому что задач сейчас нет никаких. Отсюда и мотивации у игроков нет, да и клубы недовольны, что игроков дёргают», — приводит слова Карпина Vprognoze.ru.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом. Последний товарищеский матч национальная команда России провела с командой из Вьетнама, в которой разгромила соперника со счётом 3:0.