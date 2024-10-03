Нигматуллин: медийная часть у Глушенкова выходит на первый план, она мешает карьере

Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о медийной составляющей у форварда санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Когда много нефутбольного шума вокруг, это сильно мешает. Хочется пожелать Максиму Глушенкову сосредоточиться на футболе, ведь он прекрасно начал сезон, а потом пошло столько разных ненужных обсуждений. Понятное дело, что медийная составляющая сейчас выходит на первый план, но она мешает профессиональной карьере и не является шоу-бизнесом. Для достижения максимального результата нужно концентрироваться на прямых обязанностях на поле», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.