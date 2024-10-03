«Ференцварош» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы — 2024/2025

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встретятся венгерский «Ференцварош» и английский «Тоттенхэм». Команды будут играть на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игор Паячем (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Стартовые составы команд:

«Ференцварош»: Дибус, Гартенманн, Раул Густаво, Салданья, Абу Фани, Варга, Маига, Рамирес, Сиссе, Траоре, Цивич.

«Тоттенхэм»: Викарио, Бергвалль, Ланкшир, Биссума, Вернер, Грей, Дэвис, Мур, Порро, Ромеро, Сарр.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.