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«Реал» Мадрид связался с окружением Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля» — Relevo

«Реал» Мадрид связался с окружением Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля» — Relevo
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Мадридский «Реал» установил контакты с окружением защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда для выяснения возможности его перехода в испанскую команду следующим летом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, представители мадридского клуба общаются с окружением Трента на предмет условий, при которых игрок изъявит желание перейти в «Реал» следующим летом. В «Королевском клубе» надеются, что дружба Александер-Арнольда с Джудом Беллингемом поспособствует переходу защитника в «Реал».

Александер-Арнольд в текущем сезоне сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Контракт игрока с английским клубом истекает следующим летом.

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