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Игорь Ледяхов прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России

Игорь Ледяхов прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
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Отечественный тренер Игорь Ледяхов оценил результат матча 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«В матче «Динамо» — «Спартак» был интересный и обоюдоострый футбол. Обе команды неплохо выглядели в атаке. И этот гол на последних минутах, который забил всеми критикуемый Виллиан Жозе… Две команды показали содержательный футбол, играли, что называется, для зрителей, потому что никакого прессинга у них не было. Кубковая игра, очков уже достаточно, поэтому все могли ротировать состав. Считаю, что футбол удался», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

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