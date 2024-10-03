Игорь Ледяхов прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России

Отечественный тренер Игорь Ледяхов оценил результат матча 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:3).

«В матче «Динамо» — «Спартак» был интересный и обоюдоострый футбол. Обе команды неплохо выглядели в атаке. И этот гол на последних минутах, который забил всеми критикуемый Виллиан Жозе… Две команды показали содержательный футбол, играли, что называется, для зрителей, потому что никакого прессинга у них не было. Кубковая игра, очков уже достаточно, поэтому все могли ротировать состав. Считаю, что футбол удался», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.