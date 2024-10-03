Игрок «Ростова» Азнауров: не был в Китае, рад поехать туда в составе молодёжной сборной

Полузащитник «Ростова» Имран Азнауров поделился эмоциями от поездки в Китай, где молодёжная сборная России проведёт товарищеские матчи с китайской национальной командой.

«Ещё не был в Китае. Очень рад поехать туда в составе молодёжной сборной России. Нужно поехать и показать себя», — сказал Азнауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Товарищеские матчи сборной России со сверстниками из Китая пройдут 11 и 14 октября.

Действующее трудовое соглашение Азнаурова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

Материалы по теме Официально Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Китаем

Как сборная России играет при Карпине: