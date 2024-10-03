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ПАОК — «Стяуа»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

ПАОК — «Стяуа»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00
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Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся греческий ПАОК и румынский «Стяуа». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Стяуа
Бухарест, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре общего этапа Лиги Европы ПАОК проиграл турецкому «Галатасараю» со счётом 1:3. «Стяуа» разгромил РФШ со счётом 4:1.

В 3-м туре данного соревнования греческий клуб встретится с чешской «Викторией Пльзень». Игра состоится 24 октября. В свою очередь, румынская команда проведёт матч с шотландским «Рейнджерс». Встреча пройдёт 24 октября.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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