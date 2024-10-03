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В Германии проведут церемонию в честь Крооса, Нойера, Мюллера и Гюндогана — Relevo

В Германии проведут церемонию в честь Крооса, Нойера, Мюллера и Гюндогана — Relevo
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Немецкий футбольный союз (DFB) организует торжественную церемонию, посвящённую завершению карьеры в сборной Германии следующих игроков: Мануэля Нойера, Илкая Гюндогана, Тони Крооса, Томаса Мюллера. Об этом сообщает Relevo.

Чествование состоится 14 октября во время проведения матча Лиги наций УЕФА между сборными Германии и Нидерландов, который состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Кроос, помимо карьеры в сборной, завершил и карьеру игрока. Футболист провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Немецкий хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.

Мюллер и Нойер продолжают клубную карьеру в «Баварии» Мюнхен, а Гюндоган — в «Манчестер Сити».

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