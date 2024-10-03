«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 3 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.