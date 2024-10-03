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Форвард «Акрона» Мавис Чибота назвал Артёма Дзюбу лидером команды

Форвард «Акрона» Мавис Чибота назвал Артёма Дзюбу лидером команды
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Мавис Чибота назвал 36-летнего партнёра по команде Артёма Дзюбу лидером клуба и прекрасным человеком.

«Дзюба — прекрасный человек, я рад с ним познакомиться. Он помогает команде на поле и вне него. На сто процентов он один из лидеров команды», — приводит слова Чибота Metaratings.

Артём Дзюба присоединился к красно-чёрным в сентябре 2024 года. В четырёх матчах за клуб он забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

«Акрон» после 10 сыгранных матчей чемпионата России располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева встретятся с «Пари НН». Матч состоится 5 октября, начало — в 14:00 мск.

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