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Чистяков отреагировал на дебютный забитый мяч Александра Соболева в составе «Зенита»

Чистяков отреагировал на дебютный забитый мяч Александра Соболева в составе «Зенита»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о забитом мяче одноклубника Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с «Акроном», который закончился победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Для Соболева это был дебютный гол за «Зенит».

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

— Соболев наконец-то забил за «Зенит». Переживал он, когда не было голов?
— Да, конечно, переживал. Сейчас груз с его плеч упадёт. Мы его поздравили. Желаю ему удачи в «Зените», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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