Чистяков отреагировал на дебютный забитый мяч Александра Соболева в составе «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о забитом мяче одноклубника Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с «Акроном», который закончился победой сине-бело-голубых со счётом 5:1. Для Соболева это был дебютный гол за «Зенит».
— Соболев наконец-то забил за «Зенит». Переживал он, когда не было голов?
— Да, конечно, переживал. Сейчас груз с его плеч упадёт. Мы его поздравили. Желаю ему удачи в «Зените», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».
На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.
Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
- 3 октября 2024
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