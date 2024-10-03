Президент «Барселоны» рассказал, что ему нравится в работе Флика

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о работе главного тренера команды Ханс-Дитера Флика.

«Флик не ищет оправданий. Травмы доставляют неудобство, но он очень хорошо справляется. Важные игроки восстанавливаются, мы с нетерпением ждём окончательного возвращения [Френки] Де Йонга, который уже отыграл несколько минут, а также Фермина, Дани Ольмо, Гави.

Календарь требует от нас наличия конкурентоспособного и обширного состава. Я думаю, что привлечение игроков из молодёжки даёт хорошие результаты. Флик проводит потрясающую работу. Он знал, с чем ему придётся столкнуться, и здорово с этим справляется», — приводит слова Лапорты Sport.es.

После восьми туров чемпионата Испании подопечные Флика набрали 21 очко и занимают первое место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: