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Игрок «Зенита» Ерохин высказался о травме Максима Глушенкова

Игрок «Зенита» Ерохин высказался о травме Максима Глушенкова
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на травму одноклубника Максима Глушенкова, полученную в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

«Пока непонятно, какого характера травма у Глушенкова. Но любая травма всегда не вовремя. Тем более Максим хорошо себя проявлял в начале сезона. Посмотрим, что будет», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На 64-й минуте матча на поле вышел нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 72-й минуте он получил повреждение и покинул поле. У «Зенита» закончились замены, поэтому хозяева играют в меньшинстве.

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