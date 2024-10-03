Игрок «Зенита» Ерохин высказался о травме Максима Глушенкова
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на травму одноклубника Максима Глушенкова, полученную в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'
«Пока непонятно, какого характера травма у Глушенкова. Но любая травма всегда не вовремя. Тем более Максим хорошо себя проявлял в начале сезона. Посмотрим, что будет», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
На 64-й минуте матча на поле вышел нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 72-й минуте он получил повреждение и покинул поле. У «Зенита» закончились замены, поэтому хозяева играют в меньшинстве.
Комментарии
- 3 октября 2024
-
20:35
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:41
-
19:36
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:12
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:47
-
18:45
-
18:41
-
18:32
-
18:30
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:08