Игрок «Зенита» Ерохин высказался о травме Максима Глушенкова

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на травму одноклубника Максима Глушенкова, полученную в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1).

«Пока непонятно, какого характера травма у Глушенкова. Но любая травма всегда не вовремя. Тем более Максим хорошо себя проявлял в начале сезона. Посмотрим, что будет», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На 64-й минуте матча на поле вышел нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 72-й минуте он получил повреждение и покинул поле. У «Зенита» закончились замены, поэтому хозяева играют в меньшинстве.