Ледяхов: оказывается, Виллиан Жозе мастер стандартов — в «Бетисе» он пару раз так забивал

Российский тренер Игорь Ледяхов оценил реализованный штрафной удар нападающего «Спартака» Виллиана Жозе в ворота «Динамо» (3:2) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Посмотрим, как пойдёт у Виллиана Жозе дальше после гола в ворота «Динамо». Ему доверили, а он, оказывается, мастер стандартов. Видел пару раз, как он так же забивал за «Бетис». Заметно, что сейчас у него уже немного другая физическая форма. Если ему будут давать минуты, может быть, он начнёт стабильнее забивать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.