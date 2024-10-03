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Ледяхов: оказывается, Виллиан Жозе мастер стандартов — в «Бетисе» он пару раз так забивал

Ледяхов: оказывается, Виллиан Жозе мастер стандартов — в «Бетисе» он пару раз так забивал
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Российский тренер Игорь Ледяхов оценил реализованный штрафной удар нападающего «Спартака» Виллиана Жозе в ворота «Динамо» (3:2) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Посмотрим, как пойдёт у Виллиана Жозе дальше после гола в ворота «Динамо». Ему доверили, а он, оказывается, мастер стандартов. Видел пару раз, как он так же забивал за «Бетис». Заметно, что сейчас у него уже немного другая физическая форма. Если ему будут давать минуты, может быть, он начнёт стабильнее забивать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В составе хозяев забили Элазар Даса и Эль-Мехди Маухуб. У гостей, которые по ходу игры дважды уступали в счёте, отличились Эсекьель Барко (с пенальти), Кристофер Мартинс и Виллиан Жозе.

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