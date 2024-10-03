Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Круговой назвал мировую звезду футбола, которую хотел бы видеть в ЦСКА

Данил Круговой назвал мировую звезду футбола, которую хотел бы видеть в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что хотел бы видеть в составе армейского клуба нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

«Кого бы я хотел видеть из мировых звёзд в РПЛ? Да никого особо. Без разницы — кто приедет, тот приедет. Если бы я мог кого-то пригласить в ЦСКА? А Бензема ещё двигается? Вот его тогда взял бы (улыбается). Я хотел назвать Марсело, но он уже в возрасте. Я всё ещё жду его футболку с росписью, но, видимо, не дождусь», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Бензема до «Аль-Иттихада» выступал за «Лион» и мадридский «Реал», в составе которого становился чемпионом Испании, обладателем трофея Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также множества индивидуальных наград, включая «Золотой мяч».

Ранее состав ЦСКА пополнил Миралем Пьянич. Он известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время игрок защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ.

Материалы по теме
Круговой прокомментировал отказ Пьянича играть со сборной России два года назад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android