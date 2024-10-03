Данил Круговой назвал мировую звезду футбола, которую хотел бы видеть в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что хотел бы видеть в составе армейского клуба нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

«Кого бы я хотел видеть из мировых звёзд в РПЛ? Да никого особо. Без разницы — кто приедет, тот приедет. Если бы я мог кого-то пригласить в ЦСКА? А Бензема ещё двигается? Вот его тогда взял бы (улыбается). Я хотел назвать Марсело, но он уже в возрасте. Я всё ещё жду его футболку с росписью, но, видимо, не дождусь», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Бензема до «Аль-Иттихада» выступал за «Лион» и мадридский «Реал», в составе которого становился чемпионом Испании, обладателем трофея Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также множества индивидуальных наград, включая «Золотой мяч».

Ранее состав ЦСКА пополнил Миралем Пьянич. Он известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время игрок защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ.