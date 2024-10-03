Адейеми признан игроком недели в Лиге чемпионов, он оформил хет-трик в матче с «Селтиком»
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Крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в соцсети Х (ранее Twitter).
22-летний нападающий забил три гола в ворота «Селтика» в минувшей встрече 2-го тура, в котором «Боруссия» одержала победу со счётом 7:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
7 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Джан – 7' 1:1 Маэда – 9' 2:1 Адейеми – 11' 3:1 Адейеми – 29' 4:1 Гирасси – 40' 5:1 Адейеми – 42' 6:1 Гирасси – 66' 7:1 Нмеча – 79'
В голосовании за этот приз Адейеми обогнал нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, форварда «Интера» Мехди Тареми и вингера «Бреста» Абдаллу Сима.
После двух туров общего этапа Лиги чемпионов немецкий клуб набрал шесть очков и занимает первое место.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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