Адейеми признан игроком недели в Лиге чемпионов, он оформил хет-трик в матче с «Селтиком»

Крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный аккаунт турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

22-летний нападающий забил три гола в ворота «Селтика» в минувшей встрече 2-го тура, в котором «Боруссия» одержала победу со счётом 7:1.

В голосовании за этот приз Адейеми обогнал нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, форварда «Интера» Мехди Тареми и вингера «Бреста» Абдаллу Сима.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов немецкий клуб набрал шесть очков и занимает первое место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: