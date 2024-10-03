Александр Медведев высказался о сроках восстановления Максима Глушенкова

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Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отказался называть сроки восстановления травмированного нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«Есть ли информация по срокам восстановления Глушенкова? Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению», — приводит слова Медведева Odds.

Максим Глушенков получил травму 2 октября в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с тольяттинским «Акроном» (4:0). Сегодня, 3 октября, главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард пропустит встречу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Ранее нападающий перенёс травму руки, из-за которой не появлялся на поле с 18 августа.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.