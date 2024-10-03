Парфёнов: если у сборной России нет соперника, игрокам лучше остаться в клубах

Отечественный тренер Дмитрий Парфёнов отреагировал на информацию о том, что сборная России не может найти соперника на ближайший учебно-тренировочный сбор.

«Недавно собирались, слетали во Вьетнам. Если нет соперника, настроить ребят на матч с каким-то клубом будет тяжело. Получается такая ситуация, что ребятам будет на пользу, если они останутся в клубах. Конечно, если есть возможность с кем-то сыграть, то лучше играть», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.