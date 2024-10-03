Форвард «Химок» Садыгов: приезд Пьянича — это что-то! В детстве играл за него в FIFА

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился мнением о подписании ЦСКА контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Для нашего футбола приезд Пьянича — очень здорово. Такой большой футболист будет играть в России! Думаю, что это как минимум сигнал Европе. Если Пьянич приехал, значит, к нам может приехать кто-то ещё.

Футболист поиграл на высоком уровне, даже в 34 года есть класс. Он по-любому передаст опыт молодым футболистам. Для молодёжи его приезд — это что-то! В детстве смотрел на него по телевизору или играл за него в FIFA», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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