Форвард «Химок» Садыгов: приезд Пьянича — это что-то! В детстве играл за него в FIFА

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился мнением о подписании ЦСКА контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем.
«Для нашего футбола приезд Пьянича — очень здорово. Такой большой футболист будет играть в России! Думаю, что это как минимум сигнал Европе. Если Пьянич приехал, значит, к нам может приехать кто-то ещё.
Футболист поиграл на высоком уровне, даже в 34 года есть класс. Он по-любому передаст опыт молодым футболистам. Для молодёжи его приезд — это что-то! В детстве смотрел на него по телевизору или играл за него в FIFA», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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