Гурцкая назвал проблему Станковича в «Спартаке»

Известный футбольный эксперт Тимур Гурцкая поделился мнением о проблеме, которую испытывает сербский специалист Деян Станкович, занимающий должность главного тренера «Спартака».

«Проблема в том, что есть такая категория тренеров, как тренеры-мотиваторы. Они не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду. Такой, например, Каррера. Он пришёл в очень хорошую команду, достаточно было просто мотивировать и физически подводить к матчу.

Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить передачи давать. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться. А он [Станкович] возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет всё получаться. И началась паника. Плюс он сейчас почувствует… У него есть три стенки, прежде чем доберутся до него. Сначала Амарал, которого будут сносить болельщики, потом Малышев. Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле», — сказал Гурцкая «РБ Спорт».

Станкович возглавил красно-белых минувшим летом. После 10 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 16 очков и на текущий момент занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В следующем туре чемпионата России подопечные Станковича встретятся с «Ростовом». Игра пройдёт 5 октября на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После пяти туров группового этапа Фонбет Кубка России красно-белые заработали 12 очков и располагаются на первой строчке в квартете А.

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