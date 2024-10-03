«Они будут побеждать по-другому». Тони Кроос — об адаптации «Реала» к игре без него

Бывший футболист мадридского «Реала» Тони Кроос уверен, что испанский клуб сможет наладить игру после его ухода.

«После ухода Криштиану, после ухода Серхио Рамоса «Реалу» всегда удавалось адаптироваться и продолжать побеждать. Мы дважды выигрывали чемпионат Испании, например, без этих двоих футболистов, хотя они были невероятно важны и являлись абсолютными легендами.

То же самое произойдёт со мной сейчас. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться, но игроки, которые там играют, очень хороши. Они будут побеждать по-другому», — приводит слова Крооса Madrid Zone.

Кроос завершил футбольную карьеру этим летом. Футболист провёл 754 игры в клубной карьере (73 гола и 166 ассистов), завоевав 33 трофея. Также Кроос принял участие в 113 встречах в составе сборной Германии (17 голов и 21 ассист). Немецкий хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.