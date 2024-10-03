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Дмитрий Парфёнов оценил результаты «Спартака» в последних матчах

Дмитрий Парфёнов оценил результаты «Спартака» в последних матчах
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Отечественный тренер Дмитрий Парфёнов оценил результаты московского «Спартака» в последних матчах чемпионата России.

«Не все матчи «Спартака» я смотрел. В любом случае гладко не должно было быть, потому что новый тренер, новые требования, вливаются новые игроки. Отсюда такое кувырканье.

Стабильность приходит через матчи и результат. Не всегда бывают яркие матчи, но результата нужно добиваться. Не видел ни одной команды в РПЛ, которая каждый матч проводила бы ярко. Бывает тяжёлый матч: ты интересно не играешь, но выигрываешь», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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