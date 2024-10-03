ФИФА подтвердила открытие нового трансферного окна перед клубным чемпионатом мира

Международная федерация футбола (ФИФА) на заседании Совета организации одобрила регламент проведения клубного чемпионата мира — 2025, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. Об этом информирует сайт ФИФА.

Сообщается, что с 1 по 10 июня будет функционировать новое трансферное окно. Решение о присоединении к работе данного трансферного окна будет принимать каждая ассоциация-член ФИФА.

В связи с тем, что контракты некоторых футболистов заканчиваются 30 июня, команды, принимающие участие в клубном чемпионате мира, получат право заменять игроков с 27 июня по 3 июля в рамках установленного лимита. Цель заключается в побуждении клубов и футболистов, чьи контракты истекают, найти подходящее решение для облегчения участия игроков в турнире.

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