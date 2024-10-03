Нападающий «Акрона» Чибота назвал причины поражения от «Зенита» в матче Кубка России

Форвард тольяттинского «Акрона» Мавис Чибота подвёл итоги матча пятого раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:5).

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

«Мы не выполняли задачи, которые у нас шли с тренировок, но дальше будем стараться играть лучше и возвращаться в хорошую форму. Это был не наш день. У нас было два-три момента, но мы их не реализовали. Лично я тоже должен работать над этим компонентом, чтобы лучше себя проявить в следующем матче», — приводит слова Чибота Metaratings.