Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Акрона» Чибота назвал причины поражения от «Зенита» в матче Кубка России

Нападающий «Акрона» Чибота назвал причины поражения от «Зенита» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард тольяттинского «Акрона» Мавис Чибота подвёл итоги матча пятого раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:5).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

На шестой минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 13-й минуте отличился нападающий «Зенита» Артур с передачи полузащитника Вендела. На 43-й минуте Артур оформил дубль. На 61-й минуте матча игрок «Зенита» Густаво Мантуан дошёл до штрафной и сделал пас Александру Соболеву, который подхватил мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот.

«Мы не выполняли задачи, которые у нас шли с тренировок, но дальше будем стараться играть лучше и возвращаться в хорошую форму. Это был не наш день. У нас было два-три момента, но мы их не реализовали. Лично я тоже должен работать над этим компонентом, чтобы лучше себя проявить в следующем матче», — приводит слова Чибота Metaratings.

Материалы по теме
Форвард «Акрона» Мавис Чибота назвал Артёма Дзюбу лидером команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android